Німеччина виключила Україну зі списку країн з високим рівнем зараження коронавірусом

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Nicole Harrington / Unsplash

Уряд Німеччини виключив Україну зі списку країн з високим рівнем зараження коронавірусом.

Про це йдеться на сайті Інституту Роберта Коха, який підпорядкований МОЗ країни.

З 9 січня на українців поширюватимуться загальні правила вʼїзду до Німеччини: усі старші за шість років зобовʼязані надати негативний результат тесту на коронавірус, сертифікат про повний курс вакцинації або довідку про нещодавнє одужання.

Водночас канцлер Олаф Шольц і глави федерального і земельних урядів вирішили посилити правила відвідування ресторанів, кафе та барів через стрімке поширення варіанту коронавірусу «Омікрон», пише Deutsche Welle.

Жодні обмеження не стосуватимуться лише щеплених бустерною дозою вакцини проти COVID-19. Вакциновані двома дозами та ті, хто перехворів на коронавірус, мають надати негативний результат тесту на COVID-19.

Також вакцинованих бустером звільнили від необхідності перебувати на карантині після контакту з носіями коронавірусу. Виняток поширюється і на тих, хто контактував із хворими, але пройшов повторний курс вакцинації чи знову перехворів на коронавірус не більше ніж три місяці тому. Для решти діє 10-денний карантин.