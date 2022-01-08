Німеччина виключила Україну зі списку країн з високим рівнем зараження коронавірусом
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Nicole Harrington / Unsplash
Уряд Німеччини виключив Україну зі списку країн з високим рівнем зараження коронавірусом.
Про це йдеться на сайті Інституту Роберта Коха, який підпорядкований МОЗ країни.
З 9 січня на українців поширюватимуться загальні правила вʼїзду до Німеччини: усі старші за шість років зобовʼязані надати негативний результат тесту на коронавірус, сертифікат про повний курс вакцинації або довідку про нещодавнє одужання.
Водночас канцлер Олаф Шольц і глави федерального і земельних урядів вирішили посилити правила відвідування ресторанів, кафе та барів через стрімке поширення варіанту коронавірусу «Омікрон», пише Deutsche Welle.
Жодні обмеження не стосуватимуться лише щеплених бустерною дозою вакцини проти COVID-19. Вакциновані двома дозами та ті, хто перехворів на коронавірус, мають надати негативний результат тесту на COVID-19.
Також вакцинованих бустером звільнили від необхідності перебувати на карантині після контакту з носіями коронавірусу. Виняток поширюється і на тих, хто контактував із хворими, але пройшов повторний курс вакцинації чи знову перехворів на коронавірус не більше ніж три місяці тому. Для решти діє 10-денний карантин.
- Україна перебувала в переліку країн високого ризику для Німеччини з 10 жовтня 2021 року. Вʼїзд дозволявся в разі гострої потреби або за наявності сертифікату про повну вакцинацію від коронавірусу. Перед прибуттям до Німеччини необхідно було заповнити спеціальну онлайн-анкету та надати дані про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, або тест на антиген, або довідку про одужання.
- Ті, хто не отримав повний курс вакцинації, мали провести 10 днів на карантині. Цей термін можна було скоротити за умови негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус через 5 днів після приїзду.
- Раніше в Німеччині зобов’язали медичних працівників вакцинуватися від коронавірусу. Згідно з ухваленим рішенням, медики та працівники будинків для літніх людей мають до 15 березня 2022 року надати документи про вакцинацію або про одужання від коронавірусу.