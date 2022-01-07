Північна Корея відмовилась від участі в зимовій Олімпіаді через коронавірус і «ворожі сили»

Новини

NK News

Північна Корея направила листа до Китаю, де в лютому відбудеться зимова Олімпіада, і заявила, що не поїде на неї — через коронавірус і «ворожі сили» (імовірно, США).

Про це повідомляж Reuters.

Лист Китаю надіслали Олімпійський комітет Північної Кореї та Міністерство спорту. Однак у листі не уточнюється, чи йдеться про відмову відправляти туди дипломатів або це реакція на заборону для спортсменів: спортсменам КНДР до кінця 2022 року заборонено брати участь в Олімпійських іграх — їх дискваліфікували за відмову влітку 2021 року від Олімпіади у Японії начебто через коронавірус.

Представник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що Китай розуміє рішення Північної Кореї не брати участь у зимових Олімпійських іграх з деяких «особливих причин».

Північна Корея відправляла політичних лідерів високого рівня на деякі попередні ігри. Так, наприклад, у 2018 році на зимову Олімпіаду в Південній Кореї поїхала сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон. У 2008 році літню Олімпіаду в Китаї відвідав другий за важливістю чиновник Північної Кореї Кім Ен Нам.

Китай був єдиним великим союзником Північної Кореї відтоді, як вони підписали договір у 1961 році. Міжнародні санкції, які вводили проти КНДР через її ядерну зброю, зробили Північну Корею більш залежною від Китаю ніж будь-коли — у питаннях торгівлі та іншої підтримки.