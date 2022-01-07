В Україні за добу виявили понад 7 тисяч хворих на ковід, вакцинували від нього 71 тисячу людей

Новини

Volodymyr Hryshchenko / Unsplash

В Україні за добу 6 січня виявили 7 177 нових випадків коронавірусу, вакцинували від нього 71 841 людину.

Про це вранці 7 січня повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Також за минулу добу від ковіду померли 192 людини, ще 1 866 шпиталізували. Загалом з початку пандемії станом на 7 січня в Україні виявили 3 696 468 випадків коронавірусу, померли від нього 97 088 людей.

Щодо вакцинації, то за добу 6 січня зробили 71 841 щеплення, а з початку кампанії повністю вакцинували 13 950 698 людей (44,9% дорослого населення України отримали дві дози).