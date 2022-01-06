«Купив квитки у день спроби вручення повістки». Держбюро не вірить, що Порошенко спланував поїздку за кордон заздалегідь
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Петро Порошенко / Flickr
Державне бюро розслідувань відреагувало на відтермінування повернення в Україну лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка, якому підписали підозру в державній зраді.
Як повідомляє пресслужба ДБР, слідчі встановили, що Порошенко замовив квитки на літак за кордон у день спроби вручити йому повістку про виклик у бюро.
Від авіакомпанії слідчі отримали інформацію про те, що політик купив квитки 17 грудня о 19:04 — через кілька годин після того, як слідчі намагалися вручити йому повістку. Заяви адвокатів Порошенка про нібито заздалегідь заплановану поїздку в ДБР називають такими, що «не відповідають дійсності».
У Держбюро додали, що чекають на повернення Порошенка.
- У середині грудня Порошенку підписали підозру в державній зраді через поставки вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу.
- У справі про поставки вугілля з окупованого Донбасу проходять також голова політради «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- Порошенку підозру не вручили, він виїхав з країни з робочими візитами. 21 грудня він повідомив, що повернеться до України в першій половині січня. 6 січня 2022 року він заявив, що повернеться у другій половині січня.