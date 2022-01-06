«Купив квитки у день спроби вручення повістки». Держбюро не вірить, що Порошенко спланував поїздку за кордон заздалегідь

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Петро Порошенко / Flickr

Державне бюро розслідувань відреагувало на відтермінування повернення в Україну лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка, якому підписали підозру в державній зраді.

Як повідомляє пресслужба ДБР, слідчі встановили, що Порошенко замовив квитки на літак за кордон у день спроби вручити йому повістку про виклик у бюро.

Від авіакомпанії слідчі отримали інформацію про те, що політик купив квитки 17 грудня о 19:04 — через кілька годин після того, як слідчі намагалися вручити йому повістку. Заяви адвокатів Порошенка про нібито заздалегідь заплановану поїздку в ДБР називають такими, що «не відповідають дійсності».

У Держбюро додали, що чекають на повернення Порошенка.