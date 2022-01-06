У Раді прогнозують ухвалення в 2022 році закону про легалізацію медичного канабісу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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gjbmiller / Pixabay
У Верховній Раді планують у 2022 році ухвалити закон про легалізацію медичного канабісу. Документ готує Кабінет міністрів.
Про це заявив очільник парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький в інтерв’ю Укрінформу.
«Уже оприлюднений на обговорення урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу… Цей документ буде зареєстровано. Він зайде до нас на комітет. Я сподіваюся, що депутати комітету підтримають його», — сказав нардеп.
За його словами, новий законопроєкт відрізняється від попереднього посиленням контролю Нацполіції за обігом конопель. Також у документі буде чітко визначено, що таке медичний канабіс і як його будуть імпортувати.
Радуцький підкреслив, що цей законопроєкт є необхідним і дасть доступ до ліків двом мільйонам українців.
«Знову-таки в суспільстві було багато наративів, що це легалізація наркотиків. Ані в тому законопроєкті, який був направлений на доопрацювання, ані в новому урядовому, немає жодного слова про легалізацію наркотиків. Йдеться лише про медичний канабіс», — наголосив він.
- Законопроєкти про легалізацію медичного канабісу реєстрували в Раді в 2016, 2019, 2020 і 2021 роках. Питання про використання марихуани для лікування тяжкохворих людей обговорюють в Україні не перший рік. Активісти регулярно виходять на «Конопляний марш», а деякі пацієнти в Україні судяться за право лікуватися канабісом.
- 13 липня 2021 року Рада не проголосувала за легалізацію канабісу для медичних і наукових цілей.