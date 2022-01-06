Англія та Ірландія спрощують вʼїзд для туристів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ronnie Macdonald / Flickr
Англія та Ірландія послаблюють умови для вʼїзду — вакцинованим від коронавірусу людям більше не потрібно предʼявляти негативний тест на COVID-19 перед прибуттям.
Про це повідомляють The Independent і Euractiv.
В Англії спрощені правила діятимуть з 7 січня.
Крім тесту перед вильотом, вакцинованих звільнять від тесту після прибуття і самоізоляції на час очікування результатів. З 9 січня мандрівники зможуть пройти дешевший тест на антиген протягом 2 днів після прибуття без необхідності йти на карантин.
Очікується, що уряди Уельсу, Шотландії і Північної Ірландії незабаром вживуть таких самих заходів.
В Ірландії нові правила почнуть діяти найближчими днями. Для вʼїзду достатньо буде надати сертифікат про вакцинацію або довідку про нещодавнє одужання.
- Англія, Ірландія, а також низка інших європейських країн, посилювали карантинні обмеження і правила вʼїзду через поширення штаму «Омікрон». В Ірландії і Великій Британії він став домінуючим за лічені тижні.
- На основних туристичних напрямках, таких як Греція і Кіпр, обмеження для іноземних туристів ще діють.