HBO вирізав сцени з актором Крісом Нотом у продовженні серіалу «Секс у великому місті». Його звинуватили в сексуальному насильстві

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Телеканал HBO вирізав сцени з актором Крісом Нотом у продовженні серіалу «Секс у великому місті». Його звинуватили в сексуальних домаганнях.

Про це пише Deadline.

Актор з’явився в серіалі «І просто так» — продовженні «Сексу у великому місті», але його герой помер у першому ж епізоді. Однак поява Кріса Нота планувалася у фінальній серії, вихід якої призначений на 3 лютого. Однак стало відомо, що сцени з актором з неї вирізали.

Раніше, 16 грудня, видання The Hollywood Reporter опублікувало розповіді двох жінок — Зої та Лілі — про насильство з боку Нота у 2004 і 2015 роках. Зої заявила, що Нот її зґвалтував, а Лілі стверджувала, що актор схилив її до орального сексу. Нот усі звинувачення заперечував. 18 грудня Daily Beast опублікував історію третьої жінки — вона розповіла, як Нот силою намагався схилити її до сексу. Акторки із серіалу «Секс у великому місті» підтримали жінок.