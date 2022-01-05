У США вчителька самостійно вакцинувала учня від коронавірусу. Тепер їй загрожує в’язниця

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John Twohig / Flickr

У США вчителька самостійно вакцинувала свого учня від коронавірусу препаратом від Pfizer. Тепер їй загрожує в’язниця.

Про це пише The New York Times.

Інцидент стався на острові Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. 54-річна вчителька природознавства Лаура Паркер Руссо вколола своєму 17-річному учню вакцину без згоди батьків. За це її затримали напередодні Нового року.

Жінку звинуватили в незаконній професійній діяльності та відсторонили від роботи у школі на період розслідування. За словами поліції, наразі вчительку випустили з-під варти, а суд призначили на 21 січня. Незаконна професійна діяльність у цьому штаті є кримінальним правопорушенням, що загрожує покаранням до 4 років позбавлення волі.

У багатьох американських штатах для вакцинації неповнолітніх потрібна згода батьків. Однак часто батьки забороняють своїм дітям вакцинуватися, навіть попри їхнє бажання, а тому підлітки шукають інші шляхи, аби зробити щеплення від коронавірусу.