Президент Казахстану відправив уряд у відставку та впровадив державне регулювання цін на скраплений газ, дизель і бензин
- Автор:
- Катерина Кадакова
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UN Geneva / Flickr
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на тлі масових протестів через підвищення цін на автомобільний газ відправив у відставку уряд.
Відповідний указ від 5 січня розміщений на сайті президента Казахстану.
«Відповідно до статті 70 Конституції Республіки Казахстан постановляю прийняти відставку уряду Республіки Казахстан», — йдеться у документі.
Згідно з наказом, тимчасово виконувати обов’язки премʼєр-міністра Казахстану буде Аліхан Смаїлов.
Водночас зазначається, що члени уряду Казахстану продовжуватимуть виконувати свої обовʼязки до затвердження нового складу уряду.
Також Токаєв доручив запровадити державне регулювання цін на 180 днів на скраплений газ, дизель і бензин, а також цін на соціально значущі товари.
Тим часом МВС Казахстану повідомило, що у ніч проти 5 січня у містах Алмати, Шимкент і Тараз мітингувальники нападали на акімати (адміністрації), де були вибиті шибки, двері та завдані інші збитки, передає Интерфакс-Казахстан.
У заворушеннях постраждали 95 поліцейських, пошкоджено 37 службових автомобілів. Затримані понад 200 осіб. За 13 фактами нападів на правоохоронців, на будівлі державних органів, хуліганства розпочато досудові розслідування.
Інформації про кількість постраждалих з боку протестувальників наразі немає.
- На заході Казахстану, у Мангістауській області з 2 січня тривають протести через підвищення вартості палива у 2—2,5 раза. Тисячі людей вийшли на мітинги, зокрема, у найбільших містах області Жанаозен та Актау — вони першими у країні висловили невдоволення.
- Демонстранти вимагають уже не тільки знизити ціну на газ удвічі, але й відправити уряд у відставку, викорінити корупцію та кумівство, будувати фабрики і заводи, скоротити безробіття. Люди скандують: «Шал кет!» («Геть діда») — це адресовано колишньому президентові країни Нурсултану Назарбаєву, який 29 років обіймав цю посаду, а зараз очолює Раду безпеки Казахстану.
- 4 січня Токаєв запровадив режим надзвичайного стану в Мангістауській області та в Алмати. В Алмати на період надзвичайного стану запровадили комендантську годину — з 23:00 до 07:00.