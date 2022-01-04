МОЗ оприлюднив схеми змішаної вакцинації від коронавірусу. Які препарати можна поєднувати?

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Немеш Янош / УНІАН

Міністерство охорони здоровʼя змінило змішані схеми вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Тепер вакцину CoronaVac можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Pfizer/BioNTech). Водночас після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca.

Згідно з рішенням Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ), можливі наступні схеми використання різних вакцин:

перша доза інактивованої вакцини (CoronaVac) + друга векторної (AstraZeneca) або мРНК (Pfizer, Moderna);

перша доза векторної вакцини (AstraZeneca) + друга мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna)

перша доза мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna) + друга доза векторної вакцини (AstraZeneca)

Інтервал між введеннями для всіх схем — 28 днів. Такі самі схеми можна застосовувати для додаткової та бустерної дози.

Також група рекомендувала жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac, а потім завагітніли, використати для другої дози вакцину, створену на іншій платформі. Перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna. Мінімальний інтервал між дозами — 28 днів.