Китай відправив на локдаун вже друге місто — там виявили три випадки коронавірусу

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Kyodo News / Contributor

Китайська влада закрила на локдаун місто Ючжоу — там виявили три випадки коронавірусу, його населення становить 1,2 мільйона людей. Це друге заблоковане місто у країні, перше — Сіань (13 мільйонів населення).

Про це повідомляє The Guardian.

Мешканцям Ючжоу наказали не виїждждати за його межі. У різних частинах міста діють різні правила: одні дозволяють людям входити, але не виходити, інші не дозволяють ні того, ні іншого. Роботу громадського транспорту також припинили, їздити можна тільки автомобілям екстрених служб. Усі магазини, розважальні заклади та місця відпочинку закриті. Тільки підприємства, які «гарантують постачання матеріалів для повсякденного життя», можуть працювати.

Швидка і крайня реакція в Ючжоу викликала деяке занепокоєння в інтернеті: хтось ставить під сумнів необхідність заходити так далеко при невеликій кількості випадків коронавірусу, хтось підтримує такі радикальні заходи влади.

Китай загалом дотримується своєї стратегії нульового зараження вірусом напередодні зимових Олімпійських ігор, що відбудуться у лютому. Якщо у містах фіксують хворих, то одразу запроваджують жорсткий карантин. Крім цього, щодо чиновників можуть застосовувати санкції або звільнити за недостатню, на думку Комуністичної партії, боротьбу з коронавірусом. За добу 3 січня у Китаї виявили 175 нових хворих на коронавірус — це порівняно небагато з іншими країнами. Для прикладу, у США за ту ж добу виявили мільйон нових хворих.