В Україні виявили майже дві тисячі нових заражених коронавірусом. Вакцинувались — 36 тисяч
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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В Україні за добу 3 січня зафіксували 1,7 тисячі нових заражених коронавірусом. Серед них 21 медик та 87 дітей.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень через коронавірус потрапили 970 людей, а 135 — померли від ускладнень. Водночас 3 629 українців успішно одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (364) та Харківській області (141).
Також протягом доби від коронавірусу вакцинувались 36 тисяч українців. 8 тисяч отримали першу дозу вакцини, а 27 тисяч — другу.
- Україна виконала вимогу Всесвітньої організації охорони здоровʼя і до кінця 2021 року вакцинувала 40% дорослого населення. Наступна мета — 70% щеплених людей до липня 2022 року.
- Секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував нову хвилю захворюваності на коронавірус в середині лютого 2022 року. Також він казав, що Україні не вдасться уникнути нової хвилі через стрімке поширення штаму «Омікрон». Водночас глава ВООЗ вважає, що пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році.