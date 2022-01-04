Компанія Apple першою в світі досягла капіталізації у $3 трлн
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Michael Wyszomierski / Flickr
Компанія Apple першою у світі досягла капіталізації у $3 трильйони. Вартість акцій зросла до $182.
Про це пише Yahoo.
У понеділок, 3 січня, під час торгів акції компанії піднялися в ціні до $182,86, що дозволило Apple вперше в історії досягти капіталізації у $3 трильйони. Але згодом ціна дещо впала і втримати цей показник не вдалося.
Зростання вартості акцій зумовлено успіхом лінійки смартфонів iPhone, а також низки аксесуарів, зокрема Apple Watch та AirPods.
Компанії знадобилося менше 500 днів, щоб підняти свою вартість на трильйон доларів — показника у $2 трлн Apple досягла влітку 2020 року. За 2021 рік акції компанії подорожчали на 34%.
- У вересні американська компанія Facebook (тепер Meta), що володіє однойменною соцмережею, стала наймолодшою компанією, ринкова вартість якої перевищила трильйон доларів.
- Наразі є сім компаній, чия капіталізація перетнула $1 трлн — це Saudi Aramco, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta та Tesla.