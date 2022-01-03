Найстарша людина світу відсвяткувала 119-річчя

Новини

Wikimedia

У Японії найстарша людина світу Кане Танака відсвяткувала 119-річчя — 2 січня 2022 року. Жінка провела цей день разом зі співробітниками будинку для людей похилого віку у префектурі Фукуока.

Про це повідомляє The Japan Times.

Через коронавірусні обмеження Кане Танака не змогла повноцінно контактувати із членами сімʼї. Для спілкування вона використовує жести і захоплюється головоломками та настільними іграми. Жінка народилася в 1903 році — у рік, коли брати Райт здійснили перший в історії пілотований політ на моторному аероплані і пройшов перший Тур де Франс. Танака одружилася, коли їй було 19 років, і допомагала керувати сімейним рестораном після того, як її чоловік і старший син вирушили воювати в другій китайсько-японській війні, яка почалася в 1937 році.

Книга рекордів Гіннеса визнала статус Кане у березні 2019 року, коли їй було 116 років. У 2020 році Кане Танака стала найстарішою людиною в Японії (у віці 117 років та 261 день) і відсвяткувала це пляшкою кока-коли – свого улюбленого напою. У 2021 році, коли відбувались Олімпійські ігри, жінці доручили нести Олімпійський вогонь.

Як пише The Guardian, за даними Міністерства охорони здоровʼя Японії, у країні зараз проживає 86 510 людей у віці 100 років і старше. Жінки складають переважну більшість довгожителів, а чоловіків – трохи більше 10 тисяч. Очікувана тривалість життя в Японії також знаходиться на рекордно високому рівні - 87 років та 74 дня для жінок і 81,64 для чоловіків. Проте у країні скорочується кількість молодих людей — на тлі невдалих спроб підняти низький рівень народжуваності. За даними громадської телекомпанії NHK, протягом останніх 12 років 20-річні становили менше 1% населення країни.