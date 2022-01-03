Реформа СБУ та пенсійна. Глава парламенту Руслан Стефанчук розповів про плани Верховної Ради на 2022 рік

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Facebook / Ruslan Stefanchuk

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук окреслив пріоритети роботи парламенту на 2022 рік: посилення народовладдя, реформа Служби безпеки України, реформа містобудування та пенсійна тощо.

Про це йдеться на сайті партії «Слуга народу».

Стефанчук очікує на початку наступної сесії розглянути законопроєкт про народовладдя. Парламент також паралельно напрацьовує низку законопроєктів про народовладдя в різних сферах. Зокрема, про суд присяжних, про мирові суди, які вирішуватимуть незначні спори, і про колективні позови.

Серед пріоритетів Ради — завершити реформу містобудування, адже законопроєкти № 5655 та № 5877 вже пройшли перше читання та у 2022 році повинні бути ухвалені в цілому. Вони передбачають, зокрема, захист історичних памʼяток і кримінальну відповідальність за незаконне будівництво.

Щодо реформи СБУ — це зобовʼязання України перед міжнародними партнерами. Реформа передбачає зосередження Служби безпеки на контррозвідці та посилення боротьби з тероризмом.

У рамках пенсійної реформи мають проголосувати за власний пенсійний рахунок, додаткові пенсійні виплати та можливість успадкування пенсій (другий накопичувальний рівень пенсійного забезпечення у країні).

Також парламент планує завершити реформу децентралізації. Для цього треба внести зміни до Конституції. У Раді вже створили робочу групу, яка працюватиме над закріпленням децентралізації в основному законі. Завершення реформи має підсилити можливості та спроможності для місцевої влади.

Пресслужба партії «Слуга народу»

Стефанчук також анонсував концепцію відкритості українського парламенту. Однією зі складових є зовнішня міжнародна відкритість: від 1 січня 2022 року на сайті парламенту України з’явиться 181 автентично перекладений законодавчий акт англійською мовою. Також на порядку денному стоїть технологічне оновлення зали парламенту і розробка додатку «Рада» для смартфонів. Глава парламенту додав, що Рада незабаром може повернутися до питання запровадження дистанційного голосування (на випадок пандемій чи війни). Над цим законопроєктом вже працюють.