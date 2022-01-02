ДСНС попередила про погіршення погоди у понеділок
- Автор:
- Олег Панфілович
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Гонтар Володимир / УНІАН
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про ускладнення погодних умов по всій території України 3 січня.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС.
У понеділок вночі у північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значний сніг, хуртовини, по всій Україні протягом доби пориви вітру 15—20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
По Києву та Київській області 3 січня вночі на дорогах очікується ожеледиця, протягом доби пориви вітру 15—20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Вночі — мокрий сніг та дощ, температура -2...-4 °C, вдень невеликий дощ, температура +5...+7 °C.
На решті території України вночі температура становитиме -1...-6 °C, у східній частині -9...-14 °C, у західних областях 0...+5 °C. Вдень у більшості областей невеликий дощ, температура +3...+8 °C, на Прикарпатті +10...+12 °C.
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