У частині світу вже настав 2022 рік. Ось як його зустріли в Австралії, Північній Кореї та Японії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Pixabay
Новий 2022 рік вже настав для жителів островів Лайн та Кірібаті (о 12:00 за київським часом), Нової Зеландії (13:00), Маршаллових островів (14:00), Австралії (15:00), Південної та Північної Кореї (17:00), а також для мешканців Японії (17:00).
Ось як зустріли Новий рік у Новій Зеландії:
В Австралії:
У Північній Кореї:
У Південній Кореї:
У Японії:
Пізніше за всіх його зустрінуть жителі Самоа — о 13:00 1 січня.
- У Києві з початку січня 2022 року комунальні підприємства почнуть приймати на утилізацію новорічні ялинки. Пункти прийому ялинок працюватимуть у будні дні з 07:00 до 21:00 до кінця січня, а деякі в суботу з 08:00 до 13:00. Ось перелік адрес.