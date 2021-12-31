У частині світу вже настав 2022 рік. Ось як його зустріли в Австралії, Північній Кореї та Японії

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Новий 2022 рік вже настав для жителів островів Лайн та Кірібаті (о 12:00 за київським часом), Нової Зеландії (13:00), Маршаллових островів (14:00), Австралії (15:00), Південної та Північної Кореї (17:00), а також для мешканців Японії (17:00).

Ось як зустріли Новий рік у Новій Зеландії:

В Австралії:

У Північній Кореї:

У Південній Кореї:

У Японії:

Пізніше за всіх його зустрінуть жителі Самоа — о 13:00 1 січня.