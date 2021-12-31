Британія сертифікувала пігулки від коронавірусу компанії Pfizer
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
Британський регулятор сертифікував пігулки від коронавірусу компанії Pfizer. Наразі в країні фіксують рекордні показники захворюваності.
Про це пише Reuters.
Ліки використовуватимуть для лікування легкої та середньої форми коронавірусу, а також для тих, хто має високий ризик важкого перебігу.
Регулятор зазначив, що ці пігулки є високоефективними, якщо почати їх приймати на ранніх стадіях захворювання. Там рекомендують вживати ліки протягом п’яти днів після початку появи симптомів.
Також наразі британський регулятор співпрацює з Pfizer для визначення ефективності цих пігулок проти нового штаму «Омікрон».
- На початку листопада Pfizer відзвітувала про попередні результати дослідження препарату «Паксловід» . За даними компанії, експериментальна пігулка від коронавірусу знизила кількість госпіталізацій та смертей на 89%. Також наголошується, що під час випробувань препарату не було зафіксовано жодного випадку смерті серед учасників.
- 16 грудня стало відомо, що Україна підписала договір із компанією Pfizer про закупівлю ліків від коронавірусу «Паксловід» для амбулаторного лікування. Законтрактовано 300 тисяч курсів таблеток. Препарат дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів із груп ризику.