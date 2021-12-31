В Україні виявили понад 7 тисяч нових випадків коронавірусу. Вакцинувалися 101 тисяча людей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні виявили понад 7 тисяч нових випадків заражень коронавірусом. Серед тих, хто захворів, 185 медиків і 404 дитини.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень через коронавірус госпіталізували 1 578 людей, а 209 хворих померли від ускладнень. Водночас 8 609 людей одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1 179) та Одеській області (595).
Водночас за добу від коронавірусу вакцинувалися 101 тисяча українців, 27 тисяч отримали першу дозу вакцини, а 72 тисячі — другу. Загалом в Україні вже вакцинували принаймні однією дозою 47,3% дорослого населення.
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