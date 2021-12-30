Tesla відкликає у США 475 тисяч електромобілів через дефекти

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Taneli Lahtinen / Unsplash

Автовиробник Tesla відкличе близько 475 тисяч електрокарів у США через технічні дефекти, які можуть збільшити ризики зіткнення.

Про це пишуть Reuters і Bloomberg.

Буде відкликано 356 тисяч електрокарів Model 3, випущених у 2017—2020 роках, і 119 тисяч Model S, випущених з 2014 року. Загальна цифра відкликаних автомобілів — це майже стільки, скільки компанія випустила за весь 2020 рік.

У Model S замінять замок на капоті — він може раптово відкритися. У Model 3 усунуть дефекти з проводкою задніх камер, які при відкритті та закриванні багажника перестають працювати.

Усі дефекти компанія обіцяє усунути безкоштовно.