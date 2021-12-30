Естонія готова надати Україні системи Javelin та 122-мм гаубиці. Але має погодити це зі США та Німеччиною

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United States Army / Wikipedia

Міністерство оборони Естонії погодилося надати Україні системи Javelin та гаубиці 122 мм калібру. Однак на це мають отримати дозвіл від США та Німеччини.

Про це заявив ERR начальник відділу міжнародного співробітництва Міністерства оборони Пеетер Каймет.

«Ми допомогли у підготовці українських військових медиків, артилеристів, бійців загонів спеціального призначення, а також в обміні інформацією з нашими військовослужбовцями», — зазначив він.

Однак тепер в умовах існування загрози вторгнення з боку Росії Естонія планує наростити підтримку Україні.

За словами Каймета, поставки Javelin мають узгодити зі США як виробником систем. Аналогічна ситуація і з гаубицями — Естонія отримала їх від Фінляндії, а та від Німеччини. Тому естонці мають отримати дозвіл і від Фінляндії, і від Німеччини на передачу цього озброєння.