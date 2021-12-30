Всесвітнього патріарха Варфоломія виписали зі шпиталю, куди він потрапив після зараження «Омікроном»

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Ecumenical Patriarchate / Facebook

Вселенський патріарх Варфоломій I залишив Американський шпиталь (Стамбул), у якому перебував останні шість днів під медичним наглядом.

Про це повідомляє Orthodox Times.

Напередодні Варфоломій заразився штамом коронавірусу «Омікрон». Хвороба у нього протікала в легкій формі, тому його вирішили перевести до патріаршої резиденції. Там він пробуде в ізоляції ще кілька днів.