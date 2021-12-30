Всесвітнього патріарха Варфоломія виписали зі шпиталю, куди він потрапив після зараження «Омікроном»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ecumenical Patriarchate / Facebook
Вселенський патріарх Варфоломій I залишив Американський шпиталь (Стамбул), у якому перебував останні шість днів під медичним наглядом.
Про це повідомляє Orthodox Times.
Напередодні Варфоломій заразився штамом коронавірусу «Омікрон». Хвороба у нього протікала в легкій формі, тому його вирішили перевести до патріаршої резиденції. Там він пробуде в ізоляції ще кілька днів.
- У жовтні Варфоломій провів два дні в лікарні у США через погане самопочуття. Тоді він уперше з 2009 року прибув до США. Уже в листопаді він знову приїхав до Штатів і знову опинився в лікарні. Цього разу він переніс стентування.
- 24 грудня стало відомо, що Варфоломій отримав позитивний результат тесту на коронавірус.