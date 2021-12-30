ЗСУ закупили у Чехії броньові шасі Tatra. На них встановлять нові українські системи залпового вогню
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Defense Express
Збройні сили України закупили у Чехії 16 броньованих шасі Tatra. На них встановлять нові українські реактивні системи залпового вогню «Буревій».
Про це пише Defense Express.
Відповідні автомобілі у колісній формулі 8х8 вже прибули на Шепетівський ремонтний завод для модернізації. Шасі були доопрацьовані чеською компанією Excalibur Army для вимог ЗСУ і з урахування встановлення на неї РСЗВ.
У Міноборони зазначають, що шасі від Tatra є універсальним рішенням для всіх артилерійських, реактивних, ракетних та інших систем, тому що шасі мають значний запас вантажопідйомності. На таких шасі вже встановлені в ЗСУ берегові комплекси «Нептун» та радіолокаційні комплекси «Мінерал-У».
Нова українська система «Буревій» повинна буде замінити в ЗСУ системи «Ураган». Її снаряди матимуть калібр 220 мм, також «Буревій» зможе стріляти і снарядами від «Урагану». Окремо для цієї РСЗВ створять нові снаряди, що збільшать дальність обстрілів з 35 км до 65 км.
- Збройні сили України тестували на полігоні в Рівненській області чеську 155-мм самохідну гаубицю Dana M-2. Установку від компанії Excalibur Army перевіряли на відповідність заявленим характеристикам. Відомство показало тестові стрільби.
- В Україні також тривають випробування першої вітчизняної САУ за стандартами НАТО «Богдана», калібру 155 мм. САУ зробіла свій перший постріл у грудні 2019 року. Термін держвипробувань перенесений на 2021 рік рішенням суду. Міноборони і виробник судяться через те, хто купуватиме снаряди. Поки «Богдана» зробила сім пострілів.