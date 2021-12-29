Телескоп «Джеймс Вебб» працюватиме довше, ніж очікувалося

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Аналіз траєкторії телескопа «Джеймс Вебб» показав, що його запасу палива вистачить більше ніж на 10 років роботи, хоча базовий термін місії орієнтувався на 5 років і був збільшений до 10 років.

Про це повідомляє NASA.

У телескопа на борту ракетне паливо для коригування маршруту, виходу на орбіту навколо точки L2 (друга точка Лагранжа — місце роботи телескопа) і для виконання необхідних функцій протягом усього терміну місії, включаючи маневри «утримання».

Аналіз показує, що на коригування траєкторії польоту до L2 знадобиться менше палива, ніж очікувалося. Це збільшить життєвий цикл телескопа, але наскільки — поки невідомо. На це може вплинути безліч факторів.