Топінженери Apple отримали бонуси акціями на суму до $180 тисяч. Так компанія бореться з ризиками втрати кадрів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Videvo
Компанія Apple за закритою мотиваційною програмою видала своїм топінженерам бонуси у вигляді акцій на суму до $180 тисяч, щоб вони не пішли до конкурентів.
Про це пише Bloomberg.
Акції з обмеженим правом розпорядження, остаточні права на які одержувачі отримають через чотири роки, отримали інженери мікросхем, програмного і апаратного забезпечення. Бонуси отримали близько 10—20% найефективніших інженерів із зазначених підрозділів.
Грошовий еквівалент бонусів варіюється від $50 тисяч до $180 тисяч, але багато інженерів отримали акції на суми $80 тисяч, $100 тисяч та $120 тисяч.
Роздача акцій має стимулювати фахівців залишатися в компанії. Ці виплати не є частиною звичайних пакетів винагород Apple (зарплати, акції та бонуси), тому для багатьох вони стали несподіванкою.
У самій компанії від коментарів відмовилися. Bloomberg зазначає, що Apple вдалася до такого кроку на тлі переходу близько 100 інженерів в компанію Meta. Зміна кадрів спостерігалася кілька місяців. При цьому з Meta до Apple за цей час пішли деякі ключові співробітники.
- У грудні Apple знову відклала повернення співробітників до офісів. Голова корпорації Тім Кук надіслав співробітникам лист із повідомленням, що вони зможуть працювати віддалено до дати, яку «ще належить визначити».
- Раніше компанія планувала повернути людей в офіси вже в лютому, але штам «Омікрон» відклав це на невизначений час.