Гендиректор ВООЗ: У 2021 році від коронавірусу померло майже вдвічі більше людей, аніж торік

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UN Geneva / Flickr

У світі у 2021 році від коронавірусу померло майже удвічі більше людей, аніж у 2020 році, коли почалась пандемія.

Про це генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Адханом Гебреєсус розповів під час брифінгу 29 грудня.

Якщо у 2020 році від коронавірусу померли 1,8 мільйона людей, то й 2021 році — 3,5 мільйона, «хоча фактична кількість набагато вища». За словами глави ВООЗ, штами «Дельта» та «Омікрон» — це подвійні загрози, які збільшують кількість випадків захворювання до рекордних цифр, що знову призводить до різкого збільшення кількості госпіталізацій та смертей.

Що стосується вакцинації, то 92 держави-члени ВООЗ зі 194 не досягли цільового показника в 40% (Україна його досягла). Це відбувається в основному у країнах із низьким рівнем доходів. Якщо вони отримують вакцини, то майже впритул до завершення їх терміну придатності. Крім того, вакцини вони отримують часто без ключових компонентів, таких як шприци. Крім цього, нагадаємо, що вакцинація ще не розпочалася у трьох країнах світу: Бурунді, Еритреї та Північній Кореї.

Глава організації заявив, що хоче, аби до початку липня 2022 року у кожній країні вакцинували повністю 70% населення. ВООЗ пообіцяла наступного року працювати із державами-членами над підвищенням готовності сфер охорони здоровʼя до таких викликів.