Екснардеп Сергій Лещенко повертається до наглядової ради «Укрзалізниці»
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- Костя Андрейковець
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Гонтар Володимир / УНІАН
Кабінет міністрів затвердив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради «Укрзалізниці», повернувши крісло екснардепу Сергію Лещенку, проти якого виступали в Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради.
Про це повідомили центр Ukraine Rail Monitoring і депутат Олексій Гончаренко, який бере участь у засіданні уряду.
Незалежними членами наглядової ради стануть Анатолій Амелін, Александр Долл, Якуб Карновський і Гепард Хафер, а від держави до наглядової ради пройшли Лещенко, Давід Ломджарія та С. В. Москаленко.
- У вересні 2021 року Кабмін не продовжив контракти з головою наглядової ради «Укрзалізниці» і трьома членами, серед яких був і Лещенко. Їхні повноваження завершилися 21 вересня. Після цього Міністерство інфраструктури подало нових кандидатів на посади державних членів наглядової ради УЗ.