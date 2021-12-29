«Північний потік — 2» заповнили газом. Трубопровід готовий до запуску

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Росія оголосила про наповнення газом другої нитки трубопроводу «Північний потік — 2» та його повну готовність до роботи.

Про це повідомляє агентство ТАСС.

За словами голови російського «Газпрому» Олексія Міллера, наповнення газом завершили по обіді в середу. «Обидві нитки газопроводу «Північний потік — 2» готові до експлуатації», — заявив Міллер.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що «запуск «Північного потоку — 2» знизить ціну на газ в Європі, зокрема для України».

Будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили 10 вересня. Ним Росія хоче постачати газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Його сертифікацію поки призупинили. Німеччина заявляла, що його запустять не раніше ніж у другому кварталі 2022 року.