У Києві із січня почнуть приймати ялинки на утилізацію. Працюватимуть 15 пунктів

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У Києві з початку січня 2022 року комунальні підприємства почнуть приймати на утилізацію новорічні ялинки.

Про це повідомляється на сайті Київської міськдержадміністрації та на сайтах комунальних підприємств з утримання зелених насаджень.

Пункти прийому ялинок працюватимуть у будні дні з 07:00 до 21:00 до кінця січня, а деякі в суботу з 08:00 до 13:00.

Уже 1 січня запрацює пункт на базі КП УЗН Дніпровського району (проспект Визволителів, 6). Ще 14 пунктів відкриють 4 січня.

Адреси:

КП УЗН Голосіївського району — просп. Голосіївський, 87г;

КП УЗН Дарницького району — вул. Тростянецька, 58а;

КП УЗН Деснянського району — вул. Електротехнічна, 26;

КП УЗН Оболонського району — просп. Степана Бандери, 26а;

КП УЗН Печерського району — вул. Залізничне шосе, 61;

КП УЗН Подільського району — вул. Дмитрівська, 16а;

КП УЗН Святошинського району — вул. Бетховена, 8;

КП УЗН Солом’янського району — вул. Новопольова, 95;

КП УЗН Шевченківського району — пров. Герцена, 6;

Дарницьке лісопаркове господарство — Бориспільське шосе, 23 км;

Дарницьке ЛПГ — просп. Броварський, 2а;

Дарницьке ЛПГ — вул. Радистів, 1в;

Дарницьке ЛПГ — Микільське лісництво, квартал № 35;

Дарницьке ЛПГ — Броварське лісництво, квартал № 72.

Приносити ялинки на утилізацію потрібно без прикрас та інших штучних матеріалів.