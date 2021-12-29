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У Києві із січня почнуть приймати ялинки на утилізацію. Працюватимуть 15 пунктів

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

У Києві з початку січня 2022 року комунальні підприємства почнуть приймати на утилізацію новорічні ялинки.

Про це повідомляється на сайті Київської міськдержадміністрації та на сайтах комунальних підприємств з утримання зелених насаджень.

Пункти прийому ялинок працюватимуть у будні дні з 07:00 до 21:00 до кінця січня, а деякі в суботу з 08:00 до 13:00.

Уже 1 січня запрацює пункт на базі КП УЗН Дніпровського району (проспект Визволителів, 6). Ще 14 пунктів відкриють 4 січня.

Адреси:

Приносити ялинки на утилізацію потрібно без прикрас та інших штучних матеріалів.