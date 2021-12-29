Кабмін продовжив дію спецмит на імпорт вугілля, газу та дизпалива з Росії
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Фото УНІАН
Кабінет міністрів України подовжив ще на рік — до 31 грудня 2022 року — дію спеціальних мит на імпорт вугілля, газу та дизельного палива.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 29 грудня. Постанова набуде чинності завтра, 30 грудня.
Зазначимо, ідеться про спецмито у 65% на імпорт вугілля з Росії (окрім антрациту, бітумінозного та коксівного для використання у промисловості та для виробництва електричної та теплової енергії), а також у 4% на російське дизпаливо й у 3% на російський зріджений вуглеводневий газ і вуглеводні.
У разі нецільового використання цих товарів спеціальне мито підлягає донарахуванню відповідно до законодавства, а в разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів вони випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати спеціального мита.
- Раніше Кабмін ще на рік продовжив заборону ввозити в Україну низку товарів з території Росії. Ідеться про різноманітні продукти харчування, а також ліки, одяг і взуття, добрива, запчастини, трактори, мотоцикли та іншу автомобільну техніку, інструменти, мийні засоби, туалетний папір, сірники та інше.
- Наприкінці 2015 року Росія запровадила ембарго на продукти з України, зокрема заборонялося ввозити свинину, овочі, сири, фрукти, молочні продукти тощо. Україна запровадила заборону у відповідь.
- Відтоді перелік товарів кілька разів розширювався, а дія заборони продовжувалася. Наприкінці грудня 2018 року Росія додала до списку «санкційних товарів» пшеницю, соняшникову олію, рибу, ікру, солодощі, соки, а також будівельні матеріали, меблі, двигуни, обладнання та машини для сільського господарства, засоби гігієни тощо.