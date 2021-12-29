«Заупокійна свічка в перенасиченій киснем палаті». Рятувальники назвали причину пожежі в лікарні Івано-Франківської області

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Dexter / Flickr

Пожежа в реанімаційному відділенні Косівської лікарні в Івано-Франківській області сталася через грубе порушення правил пожежної безпеки.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як з’ясувалося, у реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, тож повітря було перенасичене киснем. Проте один зі співробітників закладу вирішив за традицією поставити заупокійну свічку після смерті одного з пацієнтів від коронавірусу.

«Від контакту відкритого вогню з киснем у реанімаційній палаті сталося займання. У таких умовах швидкого поширення пожежі було не уникнути. Загинули троє людей», — розповіли в ДСНС.

Наразі лікарі борються за життя постраждалих під час пожежі, двоє людей перебувають у вкрай важкому стані.