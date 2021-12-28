Зміна клімату найсильніше вдарить по економіці пʼяти областей України

Новини

Ricardo Gomez Angel / Unsplash

Зміна клімату найсильніше вдарить по економіці Черкаської, Херсонської, Кіровоградської, Полтавської та Вінницької областей. Вони постраждають від скорочення врожайності.

Про це пише Green Deal з посиланням на дослідження Світового банку щодо впливу зміни клімату на ключові сектори економіки України, проведеного з ініціативи Мінекології.

Фахівці вивчили два сценарії — глобальне підвищення температури до 2100 року на 2,4 °C і на 4,3 °C. У першому випадку — це зростання температури за умови боротьби з викидами вуглецю, а в другому — без скорочення викидів.

Висновки дослідження показують, що проблеми з вирощуванням ячменю, кукурудзи і соняшнику у цих областях можуть розпочатися вже з 2030 року. До 2050 року врожайність може опуститись до показників 2010 року. У звіті уточнюється, що непередбачуваність опадів, особливо після 2050 року, вимагає вже сьогодні приділяти більше уваги прогнозованим змінам на місцевому рівні.

Зниження вартості сільськогосподарського виробництва завдасть збитків мешканцям Харківської, Кіровоградської, Львівської, Луганської і Житомирської областей. На населення цих областей, за прогнозами, чекає найбільш значне збідніння.

Експерти вважають, що влада і компанії повинні проводити більш збалансовані стратегії управління водними ресурсами на основі ризиків від зміни клімату. Це допоможе збільшити врожайність критично важливих продуктів.