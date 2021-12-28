Изменение климата сильнее всего ударит по экономике пяти областей Украины

Изменение климата сильнее всего ударит по экономике Черкасской, Херсонской, Кировоградской, Полтавской и Винницкой областей. Они пострадают от сокращения урожайности.

Об этом пишет Green Deal со ссылкой на исследование Всемирного банка о влиянии изменения климата на ключевые секторы экономики Украины, проведенное по инициативе Минэкологии.

Специалисты изучили два сценария — глобальное повышение температуры до 2100 года на 2,4 °C и на 4,3 °C. В первом случае — это рост температуры при условии борьбы с выбросами углерода, а во втором — без сокращения выбросов.