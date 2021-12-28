Глава Instagram заявив, що у 2022 році соцмережа «переосмислить свою сутність»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Alexander Shatov / Instagram
Глава соціальної мережі Instagram Адам Моссері пообіцяв, що додаток у 2022 році «переосмислить свою сутність». Про це він повідомив у вівторок, 28 грудня, у відео, яке опублікував у Twitter.
Моссері представив цілі для компанії на 2022 рік (на додаток до зусиль у сфері безпеки):
- консолідацію зусиль навколо Reels (конкурент TikTok);
- подальше використання повідомлень — аби зручніше було листуватися;
- покращення інструментів для заробітку користувачів.
Глава соцмережі сказав, що попри критику Instagram працюватиме над прозорістю. «Ми вважаємо важливим, щоб люди розуміли, як працює Instagram», — додав він.
- Перед цим Адам Моссері розповів, що розробники соцмережі зараз тестують два варіанти повернення хронологічної стрічки, але від алгоритмічної моделі не відмовляться.
- У соцмережі Instagram незабаром зʼявляться платні підписки на авторів контенту. Функція зʼявиться в додатку та дозволить користувачам платити за ексклюзивний контент.