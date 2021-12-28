Журналісти встановили точні місця військових баз і полігонів Росії на окупованому Донбасі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
Журналісти проєкту «Донбас. Реалії» встановили точні місця розташування військових баз і полігонів російських бойовиків на окупованому Донбасі. Усі ці обʼєкти журналісти відмітили у спеціальній карті, додавши описи та супутникові знімки.
На карті вказано девʼять обʼєктів, серед яких позиція бойовиків «ЛНР» біля дороги, що йде від автомобільної розвʼязки на трасі Р22 на Новосвітлівку.
На карті відмічені полігон біля міста Міусинська, база артилерії поблизу Марусиного, база техніки в селі Мирному, велика база для техніки з полігоном біля Бугаївки, база біля села Комуна (поряд із Дебальцевим), полігон біля Софіївки, полігон і база зберігання техніки біля села Тернового, а також полігон у районі населеного пункту Покровка.
На всіх цих базах і полігонах фіксувалася російська військова техніка.
- На тлі можливої підготовки Росії до масштабного вторгнення в Україну бойовики «ЛНР» і «ДНР» розпочали великі навчання. Також вони переганяли важку бойову техніку.
- За даними розвідки України, на окупованому Донбасі постійно перебувають до 800 російських офіцерів і генералів.
- Також у Росії почався масштабний набір найманців для «відряджень» на Донбас.