Журналисты установили точные места военных баз и полигонов России на оккупированном Донбассе

Журналисты проекта «Донбасс. Реалии» установили точные места расположения военных баз и полигонов российских боевиков на оккупированном Донбассе. Все эти объекты журналисты отметили в специальной карте, добавив к ним описания и спутниковые снимки.
На карте указаны девять объектов, среди которых позиция боевиков «ЛНР» у дороги, идущей от автомобильной развязки на трассе Р22 на Новосветловку.
На карте отмечены полигон возле города Миусинска, база артиллерии вблизи Марусино, база техники в селе Мирном, большая база для техники с полигоном возле Бугаевки, база возле села Коммуна (рядом с Дебальцево), полигон возле Софиевки, полигон и база хранения техники возле села Тернового, а также полигон в районе населенного пункта Покровка.
На всех этих базах и полигонах фиксировалась российская военная техника.
- На фоне возможной подготовки России к масштабному вторжению в Украину боевики «ЛНР» и «ДНР» начали крупные учения. Также они перегоняли тяжелую боевую технику.
- По данным разведки Украины, на оккупированном Донбассе постоянно находятся до 800 российских офицеров и генералов.
- Также в России начался масштабный набор наемников для «командировок» на Донбасс.