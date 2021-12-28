Журналисты установили точные места военных баз и полигонов России на оккупированном Донбассе

Журналисты проекта «Донбасс. Реалии» установили точные места расположения военных баз и полигонов российских боевиков на оккупированном Донбассе. Все эти объекты журналисты отметили в специальной карте, добавив к ним описания и спутниковые снимки.

На карте указаны девять объектов, среди которых позиция боевиков «ЛНР» у дороги, идущей от автомобильной развязки на трассе Р22 на Новосветловку.

На карте отмечены полигон возле города Миусинска, база артиллерии вблизи Марусино, база техники в селе Мирном, большая база для техники с полигоном возле Бугаевки, база возле села Коммуна (рядом с Дебальцево), полигон возле Софиевки, полигон и база хранения техники возле села Тернового, а также полигон в районе населенного пункта Покровка.

На всех этих базах и полигонах фиксировалась российская военная техника.