Київська влада появу оголошень про включення сирен оповіщення пояснила помилкою
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Viktor Talashuk / Unsplash
У Київській міській державній адміністрації заявили, що цього тижня, зокрема 29 грудня, перевіряти систему оповіщення населення не будуть. Появу відповідних оголошень у деяких районах столиці пояснили помилкою.
Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на пресслужбу КМДА.
Начальниця відділу інформаційного забезпечення та комунікації КМДА Катерина Баранова заявила, що 29 грудня розглядали одну з дат для перевірки оповіщення, але її не затвердили. При цьому в деяких районах столиці на дошках оголошень і на підʼїздах зʼявилися оголошення про те, що 29 грудня з 12:00 до 13:00 лунатимуть сирени.
Баранова пояснила це тим, що «деякі з виконавців перевиконали доручення, коли ще не було узгоджено дату».
Вона зазначила, що про дату перевірки готовності системи оповіщення КМДА повідомить через свої офіційні ресурси та телеканали.
- Раніше заступник голови Київської міськдержадміністрації з муніципальної безпеки Андрій Крищенко розповів «Бабелю», що влада міста готується до можливого вторгнення військ Росії, бомбардування або ракетного обстрілу. Заплановано навчання зі звуковими сиренами, розʼяснювальна робота з населенням і тренінги з поліцією та співробітниками метрополітену. Також перевірять бомбосховища і проводять кампанію з рекрутингу до територіальної оборони.
- 21 грудня КМДА повідомила, що включить на цьому тижні сирену для перевірки.