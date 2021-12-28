«Антонов» представив перший військово-транспортний літак. Він має повністю цифрове управління

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Синиця Олександр / УНІАН

Державне підпиємство «Антонов» 28 грудня представило свій перший військово-транспортний літак — Ан-178-100Р №001. Судно призначено для проведення льотних сертифікаційних випробувань.

Про це повідомляє «Укроборонпром», до складу якого входить «Антонов».

Ан-178 — транспортний літак на базі Ан-158 (модифікація Ан-148) з вантажопідйомністю у 18 тонн. Літак має повністю герметичну вантажну кабіну і два реактивні двигуни. Дальність польоту до 5,5 тисячі км, швидкість — 825 км/год, а висота польоту 12 км. Вартість одиниці $ 40—70 млн. Представлений літак призначений насамперед для перевезення людей (до 100), техніки, вантажу, десантування парашутистів (до 86 людей), а також медичної евакуації поранених та постраждалих (до 40 людей на стандартних ношах, 38 людей на бічних сидіння у супроводі медиків).

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що цих літаків випустять не лише три, як передбачено контрактом для Збройних сил України, їх буде більше. Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук розповів, що попереду випробування судна, а також ще треба підготувати особовий склад пілотів на літак, і підготувати інженерів, які могли б його ремонтувати і обслуговувати.

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олексій Завітневич заявив, що це літак нового покоління: його створили на базі сучасних світових технологій і він має повністю цифрове управління (оснащений сотнями електронних обчислювачів, що дозволяють інтегрувати всі системи та датчики літака, та оптимізувати керування).

Зазначимо, що підприємство «Антонов» вперше за роки незалежності України отримало державне замовлення на будівництво трьох літаків Ан-178. Відповідний контракт з Міністерством оборони підписали наприкінці грудня 2020 року.