Нардеп від «Слуги народу» купив «4 телеканал»
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Олексій Ковальов/Facebook
Народний депутат від правлячої партії «Слуга народу» Олексій Ковальов став власником ТОВ «ТРК Інтеррадіо» («4 канал»).
Про це свідчать дані YouControl.
Наразі Олексій Ковальов значиться засновником «ТРК Інтеррадіо», частка його власності становитть 100%. Зазначається, що він вніс до статутного фонду 4 363 511 гривень. А от Іван Ковальов і Наталія Ковальова (імовірно, батьки нардепа) вказані бенефіціарними власниками.
Раніше співвласниками каналу були Дмитро Добродомов і Андрій Мисик, після того як у вересні 2021-го зі складу власників вийшов Максим Варламов.
У своєму дописі Ковальов написав, що «4 телеканал на його погляд, єдиний серед приватних мовників в Украіні, який рівновіддалений від усіх політичних та олігархічних груп».
«Переконаний, подібних медіа дуже бракує в Україні, адже телеканали, що обслуговують виключно власних господарів, завдають значної шкоди нашій державі та українскому народу. Відтак, наша родина вирішила придбати телеканал і зробити його ще якіснішим, потужнішим та популярнішим», — зазначив нардеп.
Він наголосив, що проукраїнський вектор каналу буде збережений, незалежна редакційна політика також.
Колишній власник телеканалу Дмитро Добродомов зазначив, що надалі мовник тільки удосконалюватиметться і буде незалежним інформаційним каналом.
- Парламентський телеканал «Рада» 15 грудня оновив свій формат. На оновленому каналі, за словами директора Вадима Перенчука, із середини грудня планували змінювати сітку мовлення, запускати ток-шоу й аналітичні програми. На канал пішов працювати, зокрема, скандальний політтехнолог Володимир Петров і блогер Сергій Іванов. На каналі зазначають, що це тестове мовлення, а повноцінне має розпочатись 18 січня 2022 року. Віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявляв, що на оновлення телеканалу «Рада» до кінця року виділять до 15 мільйонів гривень. У державному бюджеті на 2022 рік на роботу каналу мають виділити 378 мільйонів гривень — це у шість разів більше за його нинішній бюджет.