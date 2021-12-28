В Україну зайшов потужний циклон. Синоптики попереджають про хуртовини й ожеледь

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Gregory Tran / Flickr

Синоптики попередили про різке погіршення погоди 28 грудня, оскільки в Україну зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовину та сніг до 20 сантиметрів.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні очікуються значні опади у вигляді снігу, подекуди мокрого. Приріст снігового покриву на 10—20 см прогнозують у південній частині країни, а вдень у центральних областях буде мокрий сніг, дощ і, відповідно, ожеледь.

Штормове попередженя та снігові замети оголошено майже по всій території України, крім західних і північних областей, на дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

«Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів», — попередили в ДСНС.