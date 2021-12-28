В Україну зайшов потужний циклон. Синоптики попереджають про хуртовини й ожеледь
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Gregory Tran / Flickr
Синоптики попередили про різке погіршення погоди 28 грудня, оскільки в Україну зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовину та сніг до 20 сантиметрів.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Сьогодні очікуються значні опади у вигляді снігу, подекуди мокрого. Приріст снігового покриву на 10—20 см прогнозують у південній частині країни, а вдень у центральних областях буде мокрий сніг, дощ і, відповідно, ожеледь.
Штормове попередженя та снігові замети оголошено майже по всій території України, крім західних і північних областей, на дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).
«Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів», — попередили в ДСНС.
- В Україні в рамках запуску системи GPS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів запрацював мобільний застосунок «Порятунок у горах».
- У горах щороку гинуть десятки людей. На початку грудня в Карпатах оголошували про небезпеку сходження лавин. Проте троє чоловіків у Закарпатській області виїхали в гори на снігоходах і заблукали. Наступного дня двоє з них вийшли на звʼязок, ще одного рятувальники знайшли мертвим на четверту добу.