Китай поскаржився до ООН на супутники компанії Маска. Вони ледь не зіткнулися з космічною станцією
- Автор:
- Олег Панфілович
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SpaceX / Flickr
Влада Китаю подала скаргу до Управління Організації Обʼєднаних Націй з питань космічного простору після того, як його космічній станції довелося змінити свою траєкторію, аби уникнути зіткнення з супутниками системи Starlink, запущеними компанією SpaceX Ілона Маска.
Про це пише ВВС.
Скарга перебуває на стадії розгляду. Згідно із заявою Пекіну, космічна станція щонайменше двічі була «близька до зіткнення» із супутниками Starlink. Інциденти сталися 1 липня та 21 жовтня.
«З міркувань безпеки китайська космічна станція запровадила превентивний контроль запобігання зіткненням», — йдеться в документі.
SpaceX вже запустила майже 1 900 супутників у рамках мережі Starlink. Раніше вчені неодноразово висловлювали занепокоєння з приводу ризиків зіткнень у космосі та закликали світові уряди поділитися інформацією щодо приблизно 30 тисяч супутників та космічного сміття, що обертаються навколо Землі.
- У планах SpaceX — вивести на орбіту понад 30 тисяч супутників Starlink для покриття високошвидкісним інтернетом усього світу. На кінець жовтня на орбіті перебували близько 1 800 супутників. Тестувати інтернет SpaceX почала в жовтні 2020 року, запустивши замовлення послуги ($99 на місяць). Абонентське підключення має розпочатися у 2022 році.
- Напередодні Ілон Маск повідомив, що SpaceX змінила орбіту деяких супутників Starlink, щоб вони не зіштовхнулися з космічним сміттям.
- Компанія SpaceX почала тестувати супутниковий інтернет від своєї системи Starlink у пасажирських літаках, щоб запропонувати авіалініям високошвидкісне зʼєднання.