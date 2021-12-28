Китай поскаржився до ООН на супутники компанії Маска. Вони ледь не зіткнулися з космічною станцією

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SpaceX / Flickr

Влада Китаю подала скаргу до Управління Організації Обʼєднаних Націй з питань космічного простору після того, як його космічній станції довелося змінити свою траєкторію, аби уникнути зіткнення з супутниками системи Starlink, запущеними компанією SpaceX Ілона Маска.

Про це пише ВВС.

Скарга перебуває на стадії розгляду. Згідно із заявою Пекіну, космічна станція щонайменше двічі була «близька до зіткнення» із супутниками Starlink. Інциденти сталися 1 липня та 21 жовтня.

«З міркувань безпеки китайська космічна станція запровадила превентивний контроль запобігання зіткненням», — йдеться в документі.

SpaceX вже запустила майже 1 900 супутників у рамках мережі Starlink. Раніше вчені неодноразово висловлювали занепокоєння з приводу ризиків зіткнень у космосі та закликали світові уряди поділитися інформацією щодо приблизно 30 тисяч супутників та космічного сміття, що обертаються навколо Землі.