Петиція про скасування військового обліку для жінок набрала необхідну кількість голосів. Тепер на неї має відповісти Зеленський
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Петиція про скасування військового обліку для жінок набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер на неї повинен відреагувати президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляється на сайті президента.
Петиція зареєстрували 23 грудня. За 4 дні вона вже набрала понад 25 тисяч голосів.
Авторка петиції наголошувала на тому, що перед введенням такого обліку не було жодних суспільних обговорень, жодного перехідного періоду та жодних роз’яснень.
- Із 17 грудня в Україні розширили перелік професій, що зобовʼязує жінок (від 18 до 60 років) стати на обовʼязковий військовий облік. Серед професій, які потрапили під обовʼязковий військовий облік, — програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, працівники ресторанів, готелів і понад 100 інших.
- У Міноборони не розʼяснили процедуру взяття жінок на облік у військкомати, але радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова заявила, що алгоритм розроблять до кінця року.