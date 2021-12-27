Петиція про скасування військового обліку для жінок набрала необхідну кількість голосів. Тепер на неї має відповісти Зеленський

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Петиція про скасування військового обліку для жінок набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер на неї повинен відреагувати президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляється на сайті президента.

Петиція зареєстрували 23 грудня. За 4 дні вона вже набрала понад 25 тисяч голосів.

Авторка петиції наголошувала на тому, що перед введенням такого обліку не було жодних суспільних обговорень, жодного перехідного періоду та жодних роз’яснень.