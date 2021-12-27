Петиция об отмене воинского учета для женщин набрала необходимое количество голосов. Теперь на нее должен ответить Зеленский

Петиция об отмене воинского учета для женщин набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь на нее должен отреагировать президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщается на сайте президента.
Петиция была зарегистрирована 23 декабря. Через 4 дня она уже набрала более 25 тысяч голосов.
Автор петиции отмечала, что перед введением такого учета не было никаких общественных обсуждений, никакого переходного периода и никаких разъяснений.
- С 17 декабря в Украине расширили перечень профессий, обязывающих женщин (от 18 до 60 лет) стать на обязательный воинский учет. Среди попавших под обязательный воинский учет профессий — программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, работники ресторанов, гостиниц и более 100 других.
- В Минобороны не разъяснили процедуру взятия женщин на учет в военкоматы, но советница заместителя министра обороны Наталья Воронкова заявила, что алгоритм будет разработан до конца года.