У Росії історику Дмитрієву збільшили термін ув’язнення до 15 років. Його визнали винним ще й у поширенні порнографії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / ПЦ Мемориал
Суд у Росії збільшив термін ув’язнення історику Юрію Дмитрієву до 15 років позбавлення волі. Його визнали винним ще й у поширенні порнографії.
Про це пише Deutsche Welle.
Суд вирішив, що дев’ять фотографій прийомної доньки Дмитрієва, на яких видно промежину дівчинки, — це поширення порнографії. Сам історик зазначав, що п’ять з них робив для медиків, а інші чотири — на прохання доньки сфотографувати засмагу після відпочинку на морі.
Хто такий Юрій Дмитрієв?
Відомий російський історик і правозахисник, досліджує історію політв’язнів і терору часів СРСР.
Неодноразово брав участь у різних історичних експедиціях для пошуків місць радянських репресій. Зокрема, він знайшов місце масових розстрілів і поховань в урочищі Сандармох, де у 1937 році вбили низку представників української інтелігенції. Окрім цього, він знайшов кілька місць масових поховань на Соловках і в Карелії. Також він очолював карельське відділення правозахисного центру «Меморіал».
За даними видання «Проєкт», справою Дмитрієва особисто займаються у Кремлі, а відповідальний за неї — помічник Путіна Анатолій Серишев. Той нібито має особисті рахунки з Дмитрієвом через те, що історик виявив, що предки Серишева були агентами НКВС і брали участь у радянських репресіях. А сам Анатолій Серишев у 2011—2016 роках очолював управління ФСБ Росії у Карелії.
- Раніше Дмитрієва визнали винним у сексуальному насильстві над прийомною донькою. Проти нього також порушували справу за виготовлення порнографії, тому що на його комп’ютері знайшли близько 200 фотографій оголеної дівчинки. У справі фігурували лише 9 — винятково ті, де було зображено промежину дівчини. Його спочатку виправдали, але потім суд постановив відправити справу на повторний перегляд.
- Після початку слідства дівчинку забрала рідна бабуся. Через деякий час бабуся повідомила правоохоронцям, що дівчинка розповіла їй про те, що Дмитрієв «торкався її статевих органів рукою».
- Сам Дмитрієв не визнає свою провину. Щодо фотографій він зазначає, що робив їх після того, як прийомна донька скаржилася на болі в паху: одного разу коли послизнулась у ванній, а іншого — після їзди на коні. Що стосується торкань статевих органів, то Дмитрієв зазначає, що дівчинка страждає на енурез, і він робив це лише після того, коли відчував запах сечі.
- На захист Дмитрієва стали низка відомих діячів як в Росії, так і за кордоном. Вони вважають, що справа проти історика сфабрикована, а сам він є політичним в’язнем. Багато незалежних експертів також підтверджували невинуватість Дмитрієва. Вони зазначали, що фотографії історик міг робити для звітності перед органами опіки про фізичний розвиток дівчинки, а її звинувачення щодо торкань статевих органів могли бути надані під тиском.