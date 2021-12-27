В Україні за добу вакцинували майже 30 тисяч людей, 133 COVID-пацієнта померли

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В Україні за останню добу, 26 грудня, медики виявили 1 864 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 138 дітей та 12 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 133 пацієнта, а напередодні — 138.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 3,6 мільйона випадків COVID-19. При цьому 94 971 людина померла від ускладнень хвороби, а 3,4 мільйона громадян одужали.

Також за добу медики вакцинували 29 476 людей, з них одну дозу отримали — 8776, а повністю імунізовані — 20 434.

Від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 592 537 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 13 414 061. Ще 2 110 людей отримали додаткову дозу та 793 — ревакцинальну.

У МОЗ наголошують, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.