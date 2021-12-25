МОЗ пояснив, у чому різниця між бустерною та додатковою дозами вакцини від коронавірусу

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Немеш Янош / УНІАН

Міністерство охорони здоровʼя пояснило, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова — для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.

Про це міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив Укрінформу.

«Бустерна доза — це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза — це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту», — пояснив міністр.

Міністерство охорони здоров’я підтримало позицію Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) щодо необхідності ревакцинації населення проти коронавірусу, незалежно від того, яку вакцину людина отримала під час первинної вакцинації.

За словами міністра, оптимально ввести ревакцинальну дозу в період від 181 до 270-го дня після отримання останньої дози. «Згідно з рекомендаціями НТГЕІ, ревакцинацію проводитимуть так: бустер м-РНК вакцинами Moderna та Pfizer на усі типи вакцини. Наприклад, якщо базова вакцинація у вас була зроблена CoronaVac або AstraZeneca, ревакцинальну дозу ви отримаєте мРНК вакциною», — зазначив Ляшко.

Він додав, що отримання ревакцинальної дози передбачає видачу документів про вакцинацію, які будуть чинними 270 днів від дати останнього щеплення проти COVID-19.

Натомість люди з низкою тяжких хвороб, в яких міг не сформуватися належний імунний захист після двох доз вакцини, можуть отримати додаткову дозу вакцини через 28 днів після основного курсу щеплень незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.

Ляшко пояснив, що аби отримати додаткову дозу, треба звернутися до свого сімейного або профільного лікаря. Якщо лікар визначить, що за медичними показаннями потрібна додаткова доза вакцини, він видасть направлення в довільній формі на щеплення третьою дозою. Після цього треба записатися до найближчого пункту чи центру вакцинації та взяти з собою на процедуру направлення від лікаря.

Однак, наголосив Ляшко, введення додаткової дози не впливає на термін дії сертифіката чи міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози.

Додаткову дозу можна отримати щонайменше через 28 днів після другої дози вакцини (або першої дози для вакцини Janssen) проти COVID-19. Оптимально ввести її в період до 3 місяців після другої дози. Додаткова доза вводиться тією ж вакциною, що й дві попередні. Якщо ця вакцина відсутня, то можлива комбінація вакцин за затвердженими в Україні схемами.