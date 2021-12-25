КМДА знову попросила киян не виїжджати на автомобілях — очікуються морози й ожеледиця
- Автор:
- Олег Панфілович
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Столична влада знову закликала водіїв утриматися від використання власних автомобілів через погіршення погоди, яке очікується протягом доби.
Про це повідомляється на сайті КМДА.
За прогнозами синоптиків, температура вночі впаде до -11...-13 °C. Комунальні служби готуються обробляти вулиці протиожеледними засобами. На дорогах працюватимуть майже 600 одиниць техніки.
«Міська влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок власними авто, а якщо уникнути поїздки неможливо – бути максимально обачними на дорогах», — заявили в КМДА.
Пішоходів просять обережно пересуватись містом і повідомляти про необроблені ділянки та території до Контактного центру міста Києва 15-51.
- Раніше синоптики заявляли, що у вихідні в Україну прийде потепління, але воно переважно спостерігатиметься з 24 на 25 грудня. Уже ввечері 25 грудня вдарять морози.