КМДА знову попросила киян не виїжджати на автомобілях — очікуються морози й ожеледиця

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Столична влада знову закликала водіїв утриматися від використання власних автомобілів через погіршення погоди, яке очікується протягом доби.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

За прогнозами синоптиків, температура вночі впаде до -11...-13 °C. Комунальні служби готуються обробляти вулиці протиожеледними засобами. На дорогах працюватимуть майже 600 одиниць техніки.

«Міська влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок власними авто, а якщо уникнути поїздки неможливо – бути максимально обачними на дорогах», — заявили в КМДА.

Пішоходів просять обережно пересуватись містом і повідомляти про необроблені ділянки та території до Контактного центру міста Києва 15-51.