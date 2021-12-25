У Тернополі памʼятник Бандері взяли під цілодобову охорону. Його нещодавно облили фарбою та кинули яйце
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Wikimedia
У Тернополі поліція взяла під цілодобову охорону памʼятник Степану Бандері, який періодично атакують фарбою чи яйцями.
Про це повідомляє видання Zaxid.net із посиланням на коментар депутата Тернопільської обласної ради Богдана Бутковського.
Бутковський пояснив, що рішення взяти памʼятник під охорону ухвалили після звернення обласних депутатів до керівництва поліції Тернопільщини. Охоронятиме постамент збірний патруль — працівники поліції та бійці батальйону «Тернопіль».
Нагадаємо, що 14 грудня двоє чоловіків з Житомира приїхали на площу, де стоїть памʼятник Степану Бандері. Один з них вийшов з машини і кинув у памʼятник два пакети з червоною фарбою. За кілька днів чоловіків затримали і оголосили їм підозру. 21 грудня невідомий кинув у постамент яйце.
- Народні депутати зареєстрували постанову з проханням до президента Володимира Зеленського повернути Степану Бандері та Юрію Шухевичу звання Героя України.
- У 2010 році Степан Бандера отримав звання Героя України — відповідний указ підписав тодішній президент Віктор Ющенко, але після перемоги Віктора Януковича того ж року Донецький окружний адмінсуд визнав недійсним президентський указ про присвоєння цього звання Бандері.