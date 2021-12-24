Путін заявив про успішний залповий пуск гіперзвукової ракети «Циркон»

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Президент Росії Володимир Путін заявив про успішний залповий пуск гіперзвукових крилатих ракет «Циркон».

Про це пише «Интерфакс».

Випробування провів Північний флот. Путін заявив, що залповий пуск ракет «Циркон» – це «велика подія у житті країни та суттєвий крок у підвищенні безпеки Росії, у підвищенні її обороноздатності». За його словами, випробування відбулося «бездоганно».

Про створення ракети «Циркон» Путін повідомив у 2019 році. За його словами, вона може вражати цілі на відстані понад тисячу кілометрів та розвивати швидкість понад 10 тисяч кілометрів на годину. Ці параметри роблять її недоступною для систем протиракетної оборони.

У жовтні 2020 року Міноборони Росії показало випробувальний запуск «Циркона». Ракета пролетіла 450 км, а її швидкість становила понад 8 махів (9 800 км/год). У відомстві не вказали, чи вразила ракета ціль. Цією ракетою планують оснащувати підводні човни та надводні кораблі. Орієнтовні терміни прийняття на озброєння — 2022 рік.