У Києві очікуються морози та сильний снігопад. Влада закликала не виїжджати на автомобілях
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
У найближчі кілька днів у Києві очікуються снігопади і морози, через що погіршиться ситуація із рухом на дорогах.
Про це повідомляє Київська міськдержадміністрація.
Влада столиці закликала жителів міста за можливості не виїжджати на своїх автомобілях і нагадала про обмеження на вʼїзд у місто для великогабаритного транспорту (на період погіршення погодних умов).
Дорожні служби вже підготувалися до роботи у посиленому режимі. Для очищення і обробки вулиць виділено 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки. Де вона працюватиме, вказано на онлайн-карті.
Також у столиці розгорнуто пункти обігріву, куди може звернутись кожен.
- Сьогодні, 24 грудня, в Україні на дорогах очікується ожеледь. Рятувальники попереджають про сильні пориви вітру.
- У вихідні в Україну прийде потепління, але воно, переважно, спостерігатиметься з 24 на 25 грудня. Вже ввечері 25 грудня вдарять морози.